◇パ・リーグ西武5―3日本ハム（2026年4月19日エスコンF）西武・源田がプロ10年目で初のグランドスラムだ。9―3の8回1死満塁、池田のフォークを右翼席へ。24年以来2年ぶり、プロ18本塁打目が満塁弾となった。これが両リーグ今季初の満塁本塁打で「とりあえず外野までフライを打つ意識だった。入るとは思わなかったのでうれしいですよ」と自身も驚きの表情。元同僚のオリックス・森友に続く令和8889号で8回の8得点を演出