■ＷＨＤＣ 55円(+14円、+34.2％) ＴＨＥＷＨＹＨＯＷＤＯＣＯＭＰＡＮＹ [東証Ｓ]が3日ぶり急反騰。16日の取引終了後に、LED照明の販売事業などを行うコーウェル（東京都豊島区）を子会社化し新たに照明事業を開始すると発表しており、これを好感した買いが入った。4月28日付でコーウェル株式の90.9％を取得するとともに、5月15日付で簡易株式交換により完全子会社化する。取得価額は5億9100万円