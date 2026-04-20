◇パ・リーグロッテ8―5楽天（2026年4月19日楽天モバイル）ロッテは2―5の8回に一挙6点を奪って逆転勝ちし、連敗を2で止めた。5回まで楽天の先発・早川に完全投球を許す苦しい展開。逆転劇の主役は7番・遊撃で出場した友杉だ。6回先頭で四球を選んで同点の起点となり、3点ビハインドの8回も先頭で右前打で出塁し、1点を勝ち越した後の2死満塁から右前2点打。1イニング2安打＆今季初打点もマークした。「初回いきなりミ