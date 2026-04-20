◇パ・リーグ楽天5―8ロッテ（2026年4月19日楽天モバイル）楽天の先発・早川が5回まで完全投球など7回3安打2失点。だが、8回に救援陣が崩れて逆転負けを喫した。3番手の田中千が2四球に自らの失策が絡むなど一挙6失点。三木監督は「そこ（四球と失策）は野球のよくある話なので、注意しながらでしょうね」と注文をつけた。デーゲームでソフトバンクが敗れ、引き分け以上で22年6月23日以来1396日ぶりの首位浮上のチャン