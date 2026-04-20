◇セ・リーグヤクルト3―1巨人（2026年4月19日神宮）肩まで伸びた長い髪をなびかせ、ゆっくりとマウンドに上がった。B'zの「さまよえる蒼い弾丸」の曲に乗って登場。プロ初先発のヤクルト・増居の“ライブ”が始まった。「要所要所で聴いてきた曲。凄く気持ちが上がるので」とこだわった曲を力に変え、初回3者凡退。打席は「恋心」で入った。「有名どころだとこの十何年の愛が伝わらない」という選曲を披露。ステージで