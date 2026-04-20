4番人気リアライズシリウスは唯一の重賞2勝馬にふさわしい競馬を見せた。逃げるロブチェンを2番手で徹底マーク。直線入り口ではかわす手応えだったが…。3/4馬身差の2着。津村は「ロブチェンが行くのは想定外でしたが、強い馬を見ながら運ぶことができました。4コーナーで負かしにいってうまくいったと思ったけど、盛り返されてしまいました。馬の感じは良かったですし、右回りも克服してくれた。折り合いもついたし、距離も大