長野久義さんは、巨人・広島、両チームのOBで現役引退後、野球中継出演は初となります。28日(火)巨人×広島戦は、野球中継「初」の取り組みが満載！両チームOBの長野久義さんが 野球中継に初出演！最新技術を活用した 打球データ新グラフィックを初披露！■昨年現役引退長野久義さん野球中継初出演昨年、惜しまれつつも16年間の現役生活に別れを告げ、現在は、巨人軍の編成本部参与としてフロント入りした長野久義さんがゲストコメ