◇セ・リーグヤクルト3―1巨人（2026年4月19日神宮）変わらない姿に恩師も目を細めていた。ヤクルトの増居は、滋賀県内屈指の進学校ながら春夏6度の甲子園出場を誇る彦根東出身3人目のプロ野球選手。当時の監督・村中隆之氏は、表情を変えず投げ込む姿に「マウンドでは喜怒哀楽を出さなくて、（投球後に）ファウルラインを越えたら、ちょっとニコッとしたりするような男。何も変わらないなと」と懐かしんだ。変わらない