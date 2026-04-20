G1馬が混戦を断った。13年ぶりに無敗馬不在で行われた3歳牡馬クラシック第1弾「第86回皐月賞」が19日、中山競馬場で行われ、1番人気ロブチェンが1分56秒5のコースレコードでV。主戦の松山弘平（36）は桜花賞スターアニスに続く2週連続G1制覇を飾った。ダービー（5月31日、東京）で2冠を目指す。生産者のノーザンファームは前週の桜花賞に続き、牡牝クラシック1冠目を連勝した。皐月賞は24年ジャスティンミラノから3年連続勝利