◇パ・リーグ西武5―3日本ハム（2026年4月19日エスコンF）西武の8番・平沢がプロ初の4安打で3打点をマークした。4回1死一、二塁から右前適時打を放つと、9回2死一塁では4安打目となる右越え2ラン。24年オフの現役ドラフトでロッテから移籍し、うれしい移籍後初打点、初本塁打。本塁打は23年8月3日の日本ハム戦以来3年ぶりとなったが「本塁打を打った後は調子が悪くなるときがあるので、謙虚にやっていきたい」と慎重だっ