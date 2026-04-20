◇パ・リーグ西武5―3日本ハム（2026年4月19日エスコンF）西武・平良が6回4安打2失点で2勝目を挙げた。4―0の3回2死二塁、レイエスに右前適時打され開幕からの自責点なしが26イニングでストップも「そこはまあ、結果論なので」と冷静だった。6回は先頭レイエスのライナーが右太腿裏を直撃し治療のためベンチに戻ったが続投。その回は投げ切って降板し「足は大丈夫。次はしっかりと抑えられるようにしたい」と軽症を強調