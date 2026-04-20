春の東京開幕週の日曜はオークストライアル「第61回フローラS」がメイン。上位2頭にオークスの優先出走権が与えられる。昨年はフローラSを制したカムニャックが本番のオークスも制しており、樫戦線を占う上で目が離せない。主役は2連勝中のファムクラジューズだ。同舞台の前走フリージア賞は牡馬陣を一蹴、1分58秒7の好時計で勝ち上がった。好位で器用に走れるセンスと非凡な決め手が光る。走り慣れた東京2000メートルで重賞初