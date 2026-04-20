◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者・井上尚弥《12回戦》WBA1位・WBC1位・WBO1位・中谷潤人（2026年5月2日東京ドーム）前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人が19日、強化合宿を行っていた米ロサンゼルスから羽田空港に帰国した。サングラス姿で到着ゲートに姿を見せ「今までにないくらい悔いなく、いい練習を積んで帰ってこられた。バッチリ仕上がった」と充実感をにじませた。2週間を切っ