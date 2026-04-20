◇セ・リーグヤクルト3―1巨人（2026年4月19日神宮）ヤクルトは、ホワイトソックス・村上が本塁打を打った日（日本時間3月27、29、4月5、18、19日）に、チームは5戦全勝となった。試合前、池山監督は「本当に？じゃあ彼が置いていったあのパネル（の効果）が出ていると思う。今日も勝たないといかんね」と意気込んでいた。クラブハウスに「勝て」と書かれたサイン入りパネルがあるという。