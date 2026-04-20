スコットランド杯スコットランド1部・セルティックに所属する日本代表FW前田大然が現地19日、スコットランド杯準決勝・セントミレン戦に先発。1ゴール、1アシストの活躍で6-2の勝利に貢献した。試合開始55秒でいきなりゴールを奪取。ネット上のファンも驚きの声を上げた。一瞬のスキを逃さなかった。試合開始直後、前田はパスを受けた相手GKに向かって猛ダッシュ。体を投げ出してボールに触れると、ボールはそのままゴールに吸