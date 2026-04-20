2025年、GoogleがAndroid Auto向けにエアコンなどの空調（HVAC）を操作する機能を開発している形跡が見つかりました。当時はこの機能に関する公式コメントはなく、その後もしばらくはコード上で大きな変化は確認されていませんでした。 ↑エアコンも操作できるようになる？（画像提供／Mert Kahveci／Unsplash） しかし、最新のAndroid Auto v16.7.161544では新しいUI（ユーザーインターフェース）に関するコードが見つかり