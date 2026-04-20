20日未明、名古屋市千種区の風俗店に男4人が押し入り、約30万円を奪われ2人がけがをする強盗致傷事件が発生しました。 20日午前2時20分ごろ、千種区今池のビルに入る風俗店で「強盗に入られた」と男性店長（42）から110番通報がありました。 警察によりますと、店の事務所に男4人が侵入し、スパナのようなもので男性店員（28）を殴りつけ、男性店長の胸ぐらをつかみ、殴りつけながら床に押し倒し「金を出せ」などと