元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが、スタイル抜群のジーンズコーデを披露した。１９日までに自身のインスタグラムを更新した中川。「ヴィンテージデニムにＶａｎｓを合わせるの楽しみにしていたのですが♡ようやくデビューできました」とつづり、お気に入りのブランドスニーカーとジーンズを掛け合わせたコーデをアップした。ジーンズとスニーカーに合わせ、春らしい薄手のトップスとジャケットを着用している。