◇インターリーグダイヤモンドバックスーブルージェイズ（2026年4月20日フェニックス）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が19日（日本時間20日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「7番・三塁」で先発出場。3−0の初回無死満塁の初打席で、相手先発のネルソンが投じた154?の直球を鋭く振り抜き左越え二塁打で2打点をマークした。この試合前まで打率・205と数字は伸びていないが、前日には今季4度目のマルチ安打と