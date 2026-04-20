「第23回福島牝馬S」が19日、福島競馬場で行われ、9番人気コガネノソラが差し切りV。一昨年クイーンS以来となる重賞2勝目を挙げ、ヴィクトリアマイル（5月17日、東京）の優先出走権を獲得した。管理する菊沢隆徳師（56）、鞍上の菊沢一樹（28）は、19年七夕賞（ミッキースワロー）以来2度目の父子タイトルとなった。「よっしゃ〜！」。1万4103人のファンが駆けつけた福島競馬場に菊沢の雄叫びが響いた。コガネノソラをVに導き