▼3着カニキュル（杉原）折り合いに専念。最後は内に行きながら良く伸びた。いい競馬ができました。▼4着ケリフレッドアスク（西塚）後ろからの競馬に対応できた。57キロでも良く頑張っている。▼5着テレサ（松若）外枠だったけどスタートが良くいい形で運べた。少し時計が速かったのかも。▼6着レーゼドラマ（丸山）直線で馬がやめてしまった。残念です。▼7着カネラフィーナ（石川）前に壁をつくれず、強気に乗れなか