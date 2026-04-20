北海道内ではこの週末火事が相次ぎました。札幌では人気ラーメン店が入る共同住宅で火事-。爆発の瞬間です。きのう午前7時ごろ、札幌市中央区南6条西8丁目の1階にラーメン店が入る3階建て共同住宅で火事がありました。けが人はいませんでした。当時無人だった1階のラーメン店・「信玄」南側の燃え方が激しく、警察と消防で出火原因を調べています。