ふわふわでかわいらしい姿が観光客を魅了しています。札幌の都市型水族館AOAO SAPPOROではフェアリーペンギンの赤ちゃんの体重測定が行われました。これが、先月9日に誕生したフェアリーペンギンの赤ちゃんです。ふわふわとした姿が癒される！と人気です。誕生したときの体重はわずか29グラムでしたが、おととい(18日)の体重測定では835グラムとおよそ30倍に成長しました。水族館では、いま赤ちゃんの誕生と成長を祝う