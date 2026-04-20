函館市で住宅が燃える火事があり、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかったほか、70代の女性が病院に搬送されました。火事があったのは、函館市東山3丁目の2階建ての住宅です。きのう午後7時ごろ、「裏の家の1階から出火している」と消防に通報がありました。火はおよそ3時間後に消し止められましたが、焼け跡から年齢・性別不明の1人の遺体が見つかりました。また、70代の女性が煙を吸って病院に搬送されたということです。警