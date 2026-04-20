札幌市中央区の住宅街のそばで、クマ1頭が目撃されました。警察や市は周辺に警戒を呼び掛けています。クマが目撃されたのは、札幌市中央区宮の森2条17丁目の住宅街に近い山林です。きのう（19日）午前1時前、付近の住民から「自宅内にいて窓から外を見たらクマを見ました」と警察に通報がありました。警察によりますと、目撃されたクマは1頭で、住宅からおよそ10メートルほどの距離にいたということです。クマはそのまま山林