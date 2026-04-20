大相撲の雷親方（元小結・垣添）の長男、垣添玄空（はるく、18）が19日、東京都墨田区の雷部屋で会見し、同部屋の入門を発表し「気合入れて全力でやりたい」と決意を示した。夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）でのデビューを目指し5月1日の新弟子検査を受検する。しこ名は「垣添」に決まった。中学まではスポーツ歴がなくゲーム少年だったが、強豪・埼玉栄高での厳しい稽古で素質を開花させた。昨夏の高校総体では団体