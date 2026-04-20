最後方を追走した4番人気スイープアワーズ（牡6＝宮地、父ディープインパクト）が上がり3F最速32秒9で大外から直線一気を決めた。4勝目を挙げてオープン入り。国分優は「この馬のリズムを大事にして、最後はいい脚を使ってくれました」と回顧。転厩3戦目で勝利を挙げた宮地師は「状態は良かったし、リズム良く運んで外からいい切れを見せてくれたと思います」と笑みを浮かべた。