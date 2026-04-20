歌手・工藤静香が公開した私服ショットが反響を呼んでいる。工藤は２０日までに自身のインスタグラムを更新。「１０年２０年前の服や靴を新しいのと組み合わせるのが大好きです。パンツばかりファッション笑」と記し、黒の細身のパンツに黒のシャツ、黒のブーツを合わせたブラックコーデや、高級ブランドのルイ・ヴィトンのグリーンのＴシャツを合わせたコーデ、ヒョウ柄のジャケットを羽織ったショットなどをアップした。