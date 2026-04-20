「阪神７−５中日」（１９日、甲子園球場）猛虎が止まらない。阪神が３試合連続の逆転勝ちで今季４度目の３連勝。中日相手の開幕６連勝は１リーグ時代を含めて球団史上初の快挙となった。同点の六回に近本光司外野手（３１）が勝ち越し適時打。佐藤輝明内野手（２７）が七回にバックスクリーンにダメ押しの５号ソロを放った。虎の４番はリーグ単独トップの１９打点。首位ヤクルトを０・５差で追走する。一瞬だった。まばたき