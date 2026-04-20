◇体操全日本個人総合選手権最終日（2026年4月19日群馬・高崎アリーナ）10月の世界選手権（オランダ）の代表選考を兼ねて男子決勝が行われ、東京五輪2冠の橋本大輝（24＝日本生命・セントラルスポーツ）が予選との合計170・114点で内村航平以来史上2人目の6連覇を達成した。床運動でミスが出るも得意種目の鉄棒で全体1位の15・000点をマークして逆転に成功。岡慎之助（22＝徳洲会）が0・216点差で3年連続の2位となった。5月