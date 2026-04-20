「体操・全日本選手権」（１９日、高崎アリーナ）世界選手権（１０月・オランダ）の代表選考を兼ねて、個人総合で争う男子決勝が行われ、２０２１年東京五輪２冠の橋本大輝（２４）＝日本生命・セントラルスポーツ＝が１７０・１１４点で、１０連覇を達成した内村航平以来、史上２人目の６連覇を果たした。初優勝を狙っていた２４年パリ五輪３冠の岡慎之助（２２）＝徳洲会＝が０・２１６点差で３年連続の２位。予選９位だった