ミュージカル「ヘタリア」シリーズの１０周年を記念したライブ「１０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙミュージカル『ヘタリア〜ＴｈｅＷｏｒｌｄＣｏｎｃｅｒｔ〜』」が１８、１９日に調布市の京王アリーナＴＯＫＹＯで開催された。人気楽曲や１０周年を感じさせる演出で盛り上げ、時には笑いも誘いながら、３時間超の華やかなパフォーマンスでファンを沸かせた。２９日には、ＧＬＩＯＮＡＲＥＮＡＫＯＢＥで神戸公演を開催