「阪神７−５中日」（１９日、甲子園球場）ヒーローに並び立った阪神・湯浅は、近本の言葉に照れ笑いした。「彼が投げたら点が取れる。勝ちにつながると思っているので、なんとか勝ちにつなげたいと打席に入りました」。決勝打の先輩も御利益を求めた“神”投球。連投の連勝でチームトップ、リーグトップタイの３勝目。また勝った。出番は六回に巡った。先発の伊原が負傷降板し、石黒、工藤とつないだ４番手。こちらもリーグ