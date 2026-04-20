「阪神７−５中日」（１９日、甲子園球場）相手に傾きかけた流れを、阪神・森下が引き戻した。先制された直後に反撃ののろしを上げる適時打。甲子園の空気を一振りで変えた。「先制されていたし、余計なことは考えずに、まずは１点という気持ちでいた。得点につながってよかった」２点を先制された初回１死二塁の好機で、高橋宏の甘く入った変化球を捉えた。痛烈な打球は左翼線への適時二塁打。大歓声に包まれる中、ベース