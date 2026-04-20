「阪神７−５中日」（１９日、甲子園球場）横浜に向かう遠征道具を両手に抱えながら、阪神・大山はクラブハウスに続く階段を急いだ。噴き出る大粒の汗が激戦の余韻を語る。勝利に欠かせなかった５番打者の２打点。決して誇ることなく「チーム全員で勝ち取れた勝利。そこが一番よかった」と一丸の結果を喜ぶ。２点を追う五回だった。佐藤輝の左犠飛で１点差に迫り、続く２死一、二塁。追い込まれてからの５球目、高く浮いたカ