「阪神７−５中日」（１９日、甲子園球場）打球が右翼の芝生で弾むと、スタンド全体に興奮が充満した。開幕２０試合目で響かせた、今季初の決勝打。寄せられた期待を、阪神・近本が熱狂に変えた。今年初のお立ち台で「今年もこの場に立てて、本当にうれしく思います」と白い歯を見せた。同点の六回に真骨頂を発揮した。２死三塁で斎藤と勝負。「内野安打でも何でもいいので、とにかく自分で決めようとせずに」と強引にならず