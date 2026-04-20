「ファーム・西地区、阪神３−１９広島」（１９日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）守乱、投壊。１９失点を喫したチームに阪神・平田２軍監督は怒りを通り越して、あきれた様子だった。「しょうもない試合だった」。苦笑しながら球場から引き揚げた。先発の今朝丸は３回１０安打４四球１０失点。広島打線に痛打を許したが、自責点はわずかに「１」。山田による２失策など守備に足を引っ張られた形となった。指揮官は「ボール自体