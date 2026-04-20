「広島０−２ＤｅＮＡ」（１９日、マツダスタジアム）３年目右腕のＤｅＮＡ・石田裕が６回無失点で今季初勝利を挙げた。三塁を踏ませない好投でカープ打線を沈め「何とか３連勝できるるように、試合をつくっていこうと強い気持ちで投げた」とうなずいた。最後は復活した守護神・山崎が、４投手による完封リレーを締めくくった。広島に開幕から５戦５勝を挙げるのは、１９５３年の大洋時代以来７３年ぶり。２１日からの阪神戦