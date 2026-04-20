「日本ハム３−１５西武」（１９日、エスコンフィールド）本拠地にため息が充満した。日本ハムはエスコンでのワーストにあと１点と迫る今季最多１５失点の大敗。２年ぶりの３カード連続負け越しで、勝率５割復帰も逃した。先発の有原がまた打たれた。三回に渡部の３ランなどで一挙４点を先制されると、６回５失点で３敗目。登板全４試合で先制を許し、５失点以上はもう３度目。「僕の責任。こういう形をなくさなければ」と猛