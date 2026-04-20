「ヤクルト３−１巨人」（１９日、神宮球場）巨人・井上がオスナに痛恨の逆転３ランを浴びての敗戦。しかし阿部監督は「ミスをチームとしてカバーできなかった。そこですよね」。新人の増居から先制するも、直後の四回に守備の乱れが逆転弾につながり、その後反撃できなかった。３連勝後の連敗でカード負け越しとなったが「今週は決して悪くない週だった。また切り替えて」と前を見据えた。