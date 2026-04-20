「ファーム・交流戦、巨人７−４楽天」（１９日、ジャイアンツタウンスタジアム）巨人・戸郷が結果以上の手応えを得た。「真っすぐのキレも、フォークの使い方も変わってきているんで、打者の反応がすごくよくなっているんじゃないかと思います」。７回６安打３失点、７奪三振に見た光。試行錯誤する投球フォームも最終段階に入った。ボイト、マッカスカー、ゴンザレスと助っ人が並ぶ楽天打線。それぞれに適時打や本塁打を浴