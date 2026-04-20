「ヤクルト３−１巨人」（１９日、神宮球場）勝利の瞬間、帽子からはみ出た長い髪をなびかせながら手をたたいた。プロ初先発で５回を２安打１失点。プロ初勝利を手にしたヤクルトのドラフト４位・増居（トヨタ自動車）は「ホッとしています」と白い歯を見せた。ロックユニット「Ｂ’ｚ」の熱狂的なファンで、髪形は稲葉浩志をイメージしているほど。登場曲は「さまよえる蒼い弾丸」を選び、「小学校の時からいつ聴いても気持