「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（５月２日、東京ドーム）元世界３階級制覇王者の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が１９日、１カ月間の米ロサンゼルス合宿を終えて羽田空港に帰国した。４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝との大一番まで残り２週間を切ったが、「バッチリ仕上がった。今までにないくらい好調で、いい合宿を積めた。残りは（国内で）集中してやり切るだけ」と手応えを示した