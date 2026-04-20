俳優の柴咲コウが19日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（後10・15）に「リモートインタビュアー」のコーナーにゲスト出演し、友達が少ないと明かした。俳優、歌手、映画監督、アパレルブランド立ち上げなどに加え、今回は初めてフェスの総合プロデュースも行うことで、大変では？と言われた柴咲は「私の場合、友達も少ないんですけど、友達を沢山持っている友達と結構つながっているので、その人たちが人をつないでくれるなって