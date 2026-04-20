◇女子ゴルフKKT杯バンテリン・レディース最終日（2026年4月19日熊本・熊本空港CC＝6595ヤード、パー72）首位で出た高橋彩華（27＝サーフビバレッジ）が68で回り、21年の山下美夢有に並ぶ通算14アンダー、202の大会最少スコアで今季2勝目、通算4勝目を挙げた。鈴木愛（31＝セールスフォース）が1打差の2位。佐久間朱莉（23＝大東建託）が通算9アンダーで3位に入った。“中1週”での今季2勝目。通算22勝の実力者との一騎