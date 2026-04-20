「プロレス・新日本」（１９日、後楽園ホール）東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（３０）が６人タッグマッチで悪徳集団ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）のドン・ファレへの怒りを増幅させた。３月の一騎打ちでセコンド介入で屈辱の黒星を喫したが、４日の両国大会で１７０キロの巨体を投げ切り、５・３福岡大会での雪辱戦にこぎつけていた。この日は再び巨体を投げようとするもディック東郷、