「女子ゴルフ・ＫＫＴ杯バンテリン・レディース・最終日」（１９日、熊本空港ＣＣ＝パー７２）高橋彩華（２７）＝サーフビバレッジ＝が５バーディー、１ボギーの６８でラウンド。大会記録に並ぶ通算１４アンダーとし、ともに首位発進した鈴木愛（３１）＝セールスフォース＝との一騎打ちを１打差で制した。２週前のヤマハ・レディース葛城に続く今季２勝目で、通算４勝目。同９アンダーの３位には佐久間朱莉（２３）＝大東建託