【モデルプレス＝2026/04/20】指原莉乃がプロデュースする12人組アイドルグループ・≒JOY（ニアリーイコールジョイ）の逢田珠里依が、4月20日発売の「週刊プレイボーイ」18号（集英社）に登場。美しいバストを披露している。【写真】指原Pアイドル、美ボディ際立つ白ビキニ姿◆逢田珠里依、抜群プロポーション披露逢田は、4thシングル「電話番号教えて！」が発売中の≒JOYのメンバー。今号では、ランジェリー姿でふんわりとした美