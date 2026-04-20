【モデルプレス＝2026/04/20】アイドルユニット・SPG（Small Powerful Girls）の十味が、4月20日発売の「週刊プレイボーイ」18号（集英社）の表紙＆巻頭グラビアに4年半ぶりに登場。美しいバストを披露している。【写真】27歳現役アイドル、ビキニ姿で美ボディ際立つ◆十味、艷やか美バスト披露元＃ババババンビの岸みゆ、＃Mooove!の姫野ひなのと3人で身長150?以下のユニット・SPGを結成した十味。SNSで話題の韓流アイス「ベロベ