◇セ・リーグ広島0―2DeNA（2026年4月19日マツダ）広島・持丸が7年目にしてプロ初安打を放った。7回2死一塁で迎えた第3打席に伊勢の131キロフォークを中前打。通算11打席目で待望の「H」ランプをともした。「やっと出たなと、凄くホッとした気持ち。3年目以降は1軍に上がれていなくて、苦しい思いをしてきた。いい準備をして、内容のいい打撃ができたので、そこは良かった」22年7月10日の中日戦以来、1379日ぶりの先発起